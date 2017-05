மதன் மச்சானை பூமிகா கொலை பண்ணிட்டாளா?

வம்சம் சீரியலில் டாக்டர் மதனை அவளது மனைவி பூமிகாவே கொலை செய்து விட்டாளா என்றுதான் நேற்று இரவு முழுவதும் அக்கம் பக்கத்து இல்லத்தரசிகளின் பேச்சாக இருந்தது.

English summary

New twist in SunTV serial Vamsam. Boomika killed her husband.