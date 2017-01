புத்தாண்டு: திருச்செந்தூர் முருகனை காண பல மணி நேரம்.. திருப்பதியில் 4 மணி நேரத்தில் தரிசனம்

ஆங்கில புத்தாண்டு தினத்தை ஆலயங்களில் தொடங்கியவர்கள், பல மணி நேரம் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். திருப்பதியில் 4 மணி நேரத்தில் பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். திருச்செந்தூரில் 6 மணி நேரம் கா

Story first published: Monday, January 2, 2017, 10:15 [IST]

English summary

People across the TamilNadu thronged the Tiruchenthur Sri Subramania Swamy temple, Tiruparankundram, Madurai Meenakshi temple to offer prayers to the deities and seek blessings on the first day of 2017.