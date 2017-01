திருமணம் முடித்த கையோடு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்கு காளையோடு வந்த மணமக்கள்!!

ஈரோட்டில் திருமணத்தை முடித்த கையோடு புதுமண தம்பதி ஜல்லிக்கட்டுப் போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர். இந்த சம்பவம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

This is Tamil nadu and we're proud Tamizhans 😎 #JusticeforJallikattu #SaveOurCultureJALLIKATTU pic.twitter.com/ThE79x7ZrR

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 17:57 [IST]

English summary

Newly married couple participated in Jallikattu protest in Erode. Their photo with bull is floating on internet.