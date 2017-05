திருமணமாகி மூன்றே மாதங்களில் தற்கொலை செய்துகொண்ட மணமகன் - வீடியோ

காரைக்குடி கழனிவாசல் புதூரில் பெட்டிக்கடை நடத்தி வந்த அனந்தராமன் என்பவர் திருமணமாகிய மூன்றே மாதங்களில்தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அங்கு துயரத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Ananda raman, who resided in Karaikudi ka;anivasal pudur committed suicide. He married just three months ago.