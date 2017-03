சென்னையில் நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு செய்தி சேனல் நம்பர்-1

'நியூஸ்18 தமிழ்நாடு' செய்திச்சேனல் 4581 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. தந்தி டிவி செய்தி சேனல் 4528 புள்ளிகளுடன் 2வது இடத்தில் உள்ளது.

English summary

Television Audience Measurement India says News 18 Tamilnadu channel is the leader in Chennai city.