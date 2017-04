இன்று கத்திப்பாரா பாலத்துக்குப் பூட்டு.. நாளை கோட்டைக்கு.. கவுதமன் கொந்தளிப்பு!

சென்னையின் நுழைவு வாயிலாக இருக்கும் கத்திப்பாரா மேம்பாலத்திற்கு பூட்டுப் போட்டோம். இதே நிலை நீடித்தால் நாளை கோட்டைக்கு பூட்டுப் போடுவோம் என்று திரைப்பட இயக்குநர் வ. கவுதமன் கொந்தளித்தார்.

English summary

St. George Fort will be locked said Director Gautaman at Kathipara brige locked protest in Chennai.