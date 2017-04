திருப்பூரில் பெண்கள் மீது போலீஸ் தடியடி.. தமிழக அரசுக்கு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் நோட்டீஸ்!

திருப்பூர் மாவட்டத்தில பெண்கள் மீது போலீஸார் நடத்திய தடியடி தொடர்பாக 2 வாரங்களுக்குள் விளக்கம் அளிக்க தமிழக அரசுக்கு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

English summary

Police lathicharged people who protest against TASMAC shop in Thiruppur Dist. National Human Rights Commission has sent noticd to TN govt to give reply within 2 weeks.