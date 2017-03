நிஜங்கள், சொல்வதெல்லாம் உண்மை... குஷ்பு, லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் மீது போலீசில் புகார்!

தொலைக்காட்சிகளில் நிஜங்கள், சொல்வதெல்லாம் உண்மை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தும் குஷ்பு, லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் மீது சென்னை கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Madras High Court lawyer name Balaji has filed complaint in Chennai Police commissioner office against kushboo and lakshmi ramakrishnan