கொளுத்தும் வெயிலுக்கு இதமாய் மழை பெய்யும் - வானிலை மையத்தின் கூல் அறிவிப்பு

கோடை மழை இடியும் மின்னலுமாய் கொட்டித்தீர்க்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் பொதுமக்களுக்கு குளுமையான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A few areas of Tamil Nadu have been witnessing extremely heavy showers as a reminder of the impending Monsoon rains. many parts of interior Tamil Nadu especially the hills of Nilgiri have received heavy to very heavy rainfall.