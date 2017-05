கொடநாடு பங்களா கொலை வழக்கு.... ஜெ. மாஜி டிரைவர் கனகராஜ் மனைவியிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை

ஜெயலலிதா மாஜி கார் டிரைவர் சாலை விபத்தில் மர்மமான முறையில் இறந்தார். இந்நிலையில் அவரது மனைவிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Nilgiri police team Enquiry with ganagaraj family, who connecting with Kodanadu bunglow murder case,