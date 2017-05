நடிகர் சூர்யா உட்பட 8 நடிகர்களுக்கு ஜாமீனில் வெளிவரமுடியாத பிடிவாரண்ட்!

நடிகர் சூர்யா உட்பட 8 நடிகர்களுக்கு நீலகிரி குற்றவியல் நீதிமன்றம் ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிடிவாரண்ட்டை பிறப்பித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 11:58 [IST]

English summary

Nilgiris Criminal Court has issued a non bailable warrant for eight actors including actor Surya. The Nilgiris Criminal Court has issued this order because they didnt appeared in the case of slanderous journalists.