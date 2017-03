தமிழக அரசின் உள்துறை செயலளர் திடீர் மாற்றம்.. நிரஞ்சன் மார்டி நியமனம்

தமிழக அரசின் உள்துறை செயலாளர் மாற்றப்பட்டுள்லார்.புதிய உள்துறை செயலாளராக நிரஞ்சன் மார்டி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamilnadu government has Niranjan Mardi appointment as a new home secretray