நிர்பயா வழக்கில் 4 பேருக்கு தூக்கு… நான் விரும்பியபடியே தீர்ப்பு… மேனகா காந்தி வரவேற்பு

நாட்டையே உலுக்கிய நிர்பயா பலாத்கார வழக்கில் 4 பேருக்கு மரண தண்டனையை உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளதை மேனகாகாந்தி வரவேற்றுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Union Minister Menaka Gandhi has welcomed Supreme Court judgment in Nirbhaya gangrape case.