நிர்பயா வழக்கில் 4 பேருக்கு தூக்கு.. பெண்களின் பயத்தைப் போக்குமா…

நிர்பயா பாலியல் பலாத்கார வழக்கின் குற்றவாளிகளான 4 பேருக்கும் தூக்கு தண்டனையை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று உறுதி செய்துள்ளது. மிருகத்தனமான கொடூரமான செயலைச் செய்யும் எண்ணம் உடையவர்களுக்கு இந்தத் தீர்ப்பு ஒர்

மாறாக, இந்தியா முரண்பாடுகளின் நாடு (India is a country of contradiction) என்று ஒரு காலத்தில் மேலை நாட்டவர்கள் கூறியதை இன்னும் நிரூபித்திக் கொண்டிருப்பது வேதனை. இந்நாட்டில் ஒரு பெண் பிரதமராக உயரலாம், சக்திவாய்ந்த அரசியல் தலைவராகத் திகழலாம். குடியரசுத் தலைவராக ஆகலாம். நாடாளுமன்றத்தின் தலைவராகவும் விளங்கலாம். ஆனால், ஆணுக்கு நேரும் கொடுமையை விட பெண்ணுக்குத்தான் சமூகத்தில் அதிக கொடுமை நேருகிறது.

English summary

Supreme Court verdict is the caution in the Indian Society in the Nirbhaya gangrape case.