நந்தினியின் வளர்ப்பு சரியில்லையாம்.. அதிமுக நிர்மலா பெரியசாமி கேவலமான பேச்சு!

பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்ட நந்தினி பற்றி மகா மட்டமான முறையில் கருத்து கூறிய நிர்மலா பெரியசாமிக்கு கண்டன குரல்கள் வலுத்து வருகின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK platform speaker Nirmala Periyasamy has commented in Nandhini's charecter instead of the condemnation of the brutal murder.