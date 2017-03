சொந்த தொகுதியை தக்க வச்சுக்க வக்கில்லாத வளர்மதி.. நிர்மலா பெரியசாமி ஆவேசம்!

சொந்த தொகுதியைக் கூட தக்க வைத்துக்கொள்ள முடியாமல் தோற்றுப் போனவர் வளர்மதி என நிர்மலா பெரியசாமி விளாசியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 14:23 [IST]

English summary

Nirmala Periayasamy joines in OPS team. She was scolding Valarmathy that She coludn't save her owu constituency she is a loser.