ஓ.பி.எஸ் அணியில் இன்று இணைகிறார் நிர்மலா பெரியசாமி.. பா.வளர்மதி, சி.ஆர்.சரஸ்வதி மீது பாய்ச்சல்

நடந்து கொண்டிருக்கும் விஷயங்கள் ஆரோக்கியமாக இல்லை. தவறான இடத்தில் உள்ளமோ என்ற எண்ணம் இருந்துகொண்டே இருந்தது. இவ்வாறு நிர்மலா பெரியசாமி தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Nirmala Periyasamy will join OPS team on today from Sasikala team.