ஐடிக்கு கிடைத்த தகவல்படி ராமமோகன் ராவ் வீட்டில் ரெய்டு- மத்திய அரசு விளக்கம்

வருமான வரித்துறைக்கு கிடைத்த தகவல்கள்படி ராமமோகன் ராவ் வீட்டில் சோதனை நடத்தப்படுவதாக மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 12:36 [IST]

English summary

Union Minister Niramala Seetharaman said that the Tamilnadu Chief Secretary house raided only by the inputs received with IT department.