நேற்று பொன்னார்.. இன்று நிர்மலா சீதாராமன்… மீனவர் போராட்டத்தை நிறுத்த பாஜக தொடர் முயற்சி

மீனவர் பிரிட்ஜோ படுகொலைக்கு நியாயமான தீர்வு கிடைக்க வேண்டும் என்று கோரி 6 நாட்களாக மீனவ மக்கள் தங்கச்சிமடத்தில் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று நேரில் சென்று அவர்

English summary

Union Minister Nirmala Sitharaman meets protesting fishermen, who are on a stir against the killing of their colleague allegedly by the Sri Lankan Navy last week.