நித்யா ராம்...மாளவிகா வேல்ஸ்... பியாலி - சின்னத்திரையின் ஜில் ஹீரோயின்கள்

சின்னத்திரையை பாம்பும், பேயும் ஆதிக்கம் செய்தாலும் அவர்கள் அழகான நாயகிகள் என்பதால் ரசிகர்கள் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது.

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 6:30 [IST]

Nandhini Nithya ram, Malavika, Chandra Nandhini Swetha bashu some new heroines were introduced in Tamil TV serials. here is the top serial actress.