பரீட்சையில் தோல்வி... தற்கொலை செய்துகொண்ட ப்ளஸ் டூ மாணவி - வீடியோ

பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் தோல்வியடைந்ததால் தாராபுரத்தில் நிவேதா என்ற மாணவி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

English summary

Nivedha, plus 2 student committed suicide as she failed in +2 board exam