என்.எல்.சி அதிகாரிகளை ஓட ஓட விரட்டிய கிராம மக்கள்... பயந்தோடிய அதிகாரிகள்!

என்.எல்.சி அதிகாரிகள் நிலத்தை கையகப்படுத்த கடலூர் ஆதனூர் கிராமத்துக்கு வந்த போது, கிராம மகக்ள் அதிகாரிகளை ஓட ஓட விரட்டினர்.

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 16:02 [IST]

English summary

In cuddalore Distict, Adhanur village people attacked NLC Officers when they came to their village to get the land for their extension program.