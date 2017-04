ஜெயலலிதா குற்றவாளியில்லை... மெரீனாவில் அவருக்கு நினைவிடம் கட்ட தடையில்லை

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணமடைந்து விட்டதால் அவர் குற்றவாளி என்பதில் இருந்து விடுவிப்பதாக உச்சநீதிமன்றம் கூறிய தீர்ப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் அவருக்கு நினைவிடம் கட்ட தடையேதும் இல்லை.

English summary

As per SC ruling there is no bar to build memorial for late Jayalalitha who was convicted in DA case in a Bengaluru court.