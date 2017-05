ஒரூ பஸ்கூட ஓடலியே... மணப்பாறை மக்கள் நிலைமையைப் பாருங்க! - வீடியோ

திருச்சி மணப்பாறையில் பெரும்பாலான அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படாத காரணத்தால் சுற்று வட்டார கிராம மக்கள் வெகுவாக பாதிகப்பட்டனர்.

In Trichy Manapparai 90 percent buses are not functioned and public suffered. Especially people who depend government transport for their emergency and medical needs affected.