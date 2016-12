நெருங்கும் கிறிஸ்துமஸ்… பணம் எடுக்க முடியாமல் மக்கள் திண்டாட்டம்

கிறிஸ்துமஸ் விழா காலம் நெருங்கி வரும் நேரத்தில் வங்கிகளில் பணம் எடுக்க முடியாமல் மக்கள் தவித்து வருகின்றனர்.

English summary

There is no money to celebrate Christmas and New Year due to demonetization.