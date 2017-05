அங்கிருந்து 10 எம்எல்ஏக்கள் வர்றாங்க.. ஓபிஎஸ் காணாமல் போயிருவார்.. நாஞ்சில் சம்பத் ஹேப்பி!

ஓபிஎஸ் அணியில் இருந்து 10 எம்எல்ஏக்கள் தினகரன் அணிக்கு வரத் தயாராக இருப்பதால் இரண்டு அணிகளும் சேருவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை என்று நாஞ்சில் சம்பத் கூறியுள்ளார்.

English summary

10 MLAs, from OPS team, will come to join to Sasikala team, said Nanjil sampath.