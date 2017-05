கேபி முனுசாமி இருக்கும் வரை இரு அணிகள் இணைவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை… தினகரன் ஆதரவாளர் புகழேந்தி ஆவேசம்

ஓபிஎஸ் அணியில் கே.பி. முனுசாமி இருக்கும் வரை இரு அணிகள் இணைவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று தினகரன் ஆதரவாளர் புகழேந்தி கூறியுள்ளார்.

English summary

There is no chance to join with OPS team, because of K.P. Munusamy said ADMK Amma party spokesperson Pugazhenthi.