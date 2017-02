இன்னும் 2 மணி நேரத்தில் முடிவு தெரியும்.. பொன்னையன் புதிர் பேட்டி!

சசிகலா முதல்வராக பதவியேற்பாரா என்பது குறித்து இன்னும் 2 மணி நேரத்தில் தெரியலாம் என்று பொன்னையன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Former Tamil Nadu minister Ponnayan has said that there is no clear picture in the swearing in of Sasikala as CM.