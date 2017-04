பிரேமலதா பதிலுக்கெல்லாம் கருத்து சொல்ல முடியாது ... ஜி. ராமகிருஷ்ணன் சுளீர்

மக்கள் நலக் கூட்டணியை மக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்று கூறிய பிரேமலதா கருத்திற்கு பதில் சொல்ல விரும்பமில்லை என்று சிபிஎம் மாநில செயலாளர் ஜி. ராமகிருஷ்ணன் கூறினார்.

English summary

"No comments on Premalatha's speech on PWF", said CPM State Secretary G. Ramakrishnan.