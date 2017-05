ரஜினி மீதான சாமியின் தாக்குதல் பேச்சு.. தமிழிசையால் பதில் சொல்ல முடியாதாம்!

ரஜினிகாந்த் தமிழரே அல்ல என்று பாஜக தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி கூறியது பற்றி தன்னால் பதில் ஏதும் சொல்ல முடியாது என்று தமிழிசை கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

No comments on Rajya Sabha MP Subramanian Swamy’s talks on Rajini, said BJP leader Tamizhisai.