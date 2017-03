சபாநாயகர் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்திற்கு பிறகே பட்ஜெட் .. திமுக கோரிக்கை புறக்கணிப்பு

தமிழக சட்டசபையில் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின்போது சபாநாயகர் தனபால் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை இன்றே கொண்டு வர திமுக வலியுறுத்தியது.

English summary

No confidence motion on Speaker Dhanapal demands DMK in TN Budget session. But it will be on debate in this session, says Dhanapal.