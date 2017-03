சபாநாயகர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்.. மீண்டும் பரபரப்புக்கு தயாராகிறது தமிழக சட்டசபை

தமிழக சட்டசபையில் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின்போது சபாநாயகர் தனபால் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை திமுக கொண்டு வரவுள்ளது.

Story first published: Wednesday, March 15, 2017, 17:09 [IST]

English summary

No confidence motion on Speaker Jayapal will be bring by DMK in TN Budget session. But it will be on debate by next week.