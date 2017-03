அதிமுகவில் இன்னொரு பரபரப்பு.. சபாநாயகர் தனபாலுக்கு எதிராக இன்று நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்!

இன்று, சபாநாயகர் தனபால் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மீது குரல் வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

No-confidence motion will be move against the Speaker by DMK in Tamilnadu assembly on today. The letter was given to the Secretariat of the Assembly on February 21.