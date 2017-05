மத்திய அரசை விமர்சிக்கக் கூடாது என்றால்… பிரச்சனைகள் எப்படி தீரும்.. வேல்முருகன் ஆவேசம்

மத்திய அரசை விமர்சிக்கக் கூடாது என்று முதல்வர் பழனிசாமி சொல்வதனால் மத்திய அரசால் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளை தீர்க்க வழிவகை காண வேண்டும் என்று வேல்முருகன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

TVK leader Velmurugan has criticized CM palanisamy on his instructions that ministers not criticized union government.