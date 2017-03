வரி இல்லாத பட்ஜெட்டா? அப்போ அது என்ன கணக்கு? தமிழிசை கிடுக்கிப்பிடி கேள்வி

தமிழக அரசு அண்மையில் வாட் வரியை உயர்த்தி விட்டு வரி இல்லாத பட்ஜெட் என்று மக்களை ஏமாற்றுகின்றனர் என பாஜக மாநிலத் தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்தார்.

English summary

TN Govt has increased VAT tax recently before budget, but they are cheating that this buget has Taxless buget.