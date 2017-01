ஜெயலலிதா மரணத்தில் சந்தேகமில்லை... இருந்திருந்தால் வழக்கு போட்டிருப்பேன்- தீபா

ஜெயலலிதாவின் மரணத்தில் சந்தேகம் எதுவும் இல்லை, இருந்திருந்தால் வழக்கு போட்டிருப்பேன் என்று அவரது அண்ணன் மகள் தீபா கூறியுள்ளார்.

English summary

I have no doubt in Jayalalithaa's death said Jayalalithaa nice Deepa in Chennai press meet.