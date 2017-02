ஜெயலலிதாவுக்கு விஷம் கொடுத்ததற்கு ஆதாரம் இல்லை: பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் திட்டவட்டம்

பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் கூறுகையில், விஷம் கொடுத்தார்களா என்பது குறித்து யார் கருத்து கூறனும்? மருத்துவர்தான் சொல்ல வேண்டும். அப்படி எந்த மருத்துவரும் சொல்லவில்லை என்றார்.

English summary

No evidence for poisoning Jayalalitha, says Panruti Ramachandran.