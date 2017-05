நீட் தேர்வில் ஊக்கமதிப்பெண் கிடையாது... மருத்துவ கல்வி இயக்கம் பட்டியல் வெளியிட்டு அதிரடி

தமிழ்நாடு முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புக்குச் செல்லும் மருத்துவர்களுக்கு நீட் தேர்வில் பெறும் மதிப்பெண் அடிப்படையிலேயே மருத்துவ கல்வி இயக்கம் பட்டியல் வெளியிட்டு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Tamilnadu PG doctors wont get seat on the basis of extra marks given based on their work place, high court ordered. So doctors who works in remote villages lost their reservation.