மருத்துவ மேற்படிப்பு மாணவர்களுக்கு 50% இடஒதுக்கீடு கிடையாது -சென்னை ஹைகோர்ட் அதிரடி தீர்ப்பு

மருத்துவ முதுநிலை படிப்பிற்கான மாணவர் சேர்க்கையில் கிராமப்புறங்களில் பணியாற்றும் மாணவர்களுக்கு தரப்படும் ஊக்க மதிப்பெண்கள் இனி கிடையாது என்று உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சத்யநாராயணா தீர்ப்பளித்தார்.

English summary

Chennai HC 3rd Judge Satyanarayana says that there will be no reservation as for Dcotors who undergo higher studies and no extra marks for who works in remote areas.