சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் ஆளுநர் உரை இருக்காது.. நாராயணசாமி அறிவிப்பால் பரபரப்பு

புதுச்சேரி சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் ஆளுநர் உரை இடம்பெறாது என அம்மாநில முதல்வர் நாராயணசாமி கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

No governor address at the Opening Day of the first assembly Session, says CM Narayanasamy