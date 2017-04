ஆர்.கே.நகரில் எந்த அரசு வாகனமும் நுழையக் கூடாது... தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி

ஆர்.கே.நகருக்குள் எந்த அரசு வாகனங்களுக்கு நுழையக் கூடாது என்று தேர்தல் ஆணையம் அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Any government official's cars should not be allowed to enter RK Nagar, government vehicles cannot be used for propaganda, orders State Election Commission.