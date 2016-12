தமிழக அரசுக்கு கட்ஸ் இல்லை என்ற ராம மோகன் ராவ்.. நடவடிக்கை எடுப்பாரா முதல்வர்?

தமிழக முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் ராம மோகன் ராவ் வருமான வரித்துறை சோதனைக்குப் பிறகு இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 12:14 [IST]

English summary

After the raid of income tax, former Chief Secretary of Tamil Nadu Ram Mohan Rao press conference today. He said there is no guts for Tamilnadu Government to prevent such raid in Tn assembly. He attacked indirectly Tamilnadu Chief Minister O.Paneerselvam.