ஹைட்ரோ கார்பன் வேண்டாம்.. தீவிரமடையும் போராட்டம்.. நெடுவாசலைக் காக்க குழந்தைகள், பெண்கள் அணிவகுப்பு

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கு எதிராக புதுக்கோட்டை நெடுவாசலில் போராட்டம் தீவிரமடைந்து வருகிறது. கிராமத்தைக் காப்பாற்ற பெண்கள், குழந்தைகள் என களத்தில் குதித்துள்ளனர்.

English summary

Huge support from public, political parties to villagers, who agitate hydrocarbon exploration at Neduvasal in Pudukottai.