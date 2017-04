தீயா வேலை செய்யனும் குமாரு... கோடை முடியும் வரை 4 மாவட்ட தீயணைப்பு ஊழியர்களுக்கு லீவு இல்லையாம்!

கோடைக்காலம் முடியும் வரை காஞ்சி திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட 4 மாவட்ட தீயணைப்பு ஊழியர்களுக்கு விடுப்பு கிடையாது என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Until the end of the summer holidays, No leave for 4 district fire employees including Kanchipuram Tiruvallur.