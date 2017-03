நெடுவாசலுக்கும், எங்களுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை.. ஒரே போடாக போடும் ஓஎன்ஜிசி!

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கும் ஓ.என்.ஜி.சி.க்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று ஓ.என்.ஜி.சி. விளக்கம் அளித்துள்ளது.

English summary

There is no link with Neduvasal hydrocarbon exploration, refused ONGC.