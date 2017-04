தினகரன் கோஷ்டியின் நாரதர் வேலைகள்- ஓபிஸ், எடப்பாடி கோஷ்டி பேச்சுவார்த்தைக்கே வாய்ப்பு இல்லை?

தினகரன் கோஷ்டியின் நாரதர் வேலைகளால் ஓபிஎஸ், எடப்பாடி கோஷ்டிகள் இணைப்பு பேச்சுவார்த்தைக்கே வாய்ப்பு இல்லை என கூறப்படுகிறது.

English summary

The Merger talks between the factions of ADMK will suspend due the differences with-in teams.