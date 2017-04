ஏடிஎம்களில் பணம் இல்லை...மீண்டும் நீண்ட கியூ வரிசை.. அடுத்து என்ன குண்டு விழுமோ? பீதியில் மக்கள்

பெரும்பாலான ஏடிஎம்களில் கடந்த மூன்று தினங்களாக பணம் இல்லை என மக்கள் கூறுகின்றனர். இதனால் மீண்டும் பணத்துக்காக அலையும் நிலை ஏற்படுமோ என பொதுமக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.

In maximum number of Atm, money is not available and people return sadly. And people frightened that central government have any other plan like demonetization