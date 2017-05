தமிழை எதிர்ப்பவர்கள் தமிழ்நாட்டில் வாழ முடியாது - பொன்.ராதாவுக்கு கனிமொழி எச்சரிக்கை: வீடியோ

தமிழ்நாட்டில் தமிழை எதிர்த்துவிட்டு வாழ முடியாது என மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதா கிருஷ்ணனுக்கு கனிமொழி எம்.பி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

No one can in Tamilnadu live by talking against Tamil said Kanimozhi M.P in a students conference in Cumbum .