அறப்போராட்டத்தில் ஈடுபடும் மாணவர்களை தடுக்கும் அருகதை யாருக்கும் இல்லை - கமல்

இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் சினிமா நட்சத்திரங்கள் பங்கெடுத்து அந்த கவன ஈர்ப்பை பெறக்கூடாது என்று நடிகர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Actor Kamal Haasan has said that no one can stop the agitationg students who are on the streets for Jallikattu.