ஆர்.கே நகர் மக்களை யாரும் விலைக்கு வாங்க முடியாது.. அடித்து சொல்கிறார் மண்ணின் மைந்தன் மருதுகணேஷ்

ஆர்.கே. நகர் தொகுதி மக்களை பணத்தைக் கொடுத்து யாராலும் விலைக்கு வாங்க முடியாது என்று திமுக வேட்பாளர் மருது கணேஷ் தெரிவித்தார்.

English summary

No one can get the votes of RK Nagar constituency by giving money, says DMK candidate Maruthu Ganesh.